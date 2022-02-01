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Угроза кибератак. ФБР просит участников Олимпиады-2022 отказаться от личных смартфонов

Автор: Сергей Новиков

Федеральное бюро расследований США призывает участников зимней Олимпиады-2022 в Пекине отказаться от личных смартфонов. Причина - угроза кибератак со стороны китайских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что ФБР призывает спортсменов и гостей Олимпийских игр в Пекине оставить свои смартфоны дома и использовать вместо них временные. В бюро опасаются, что на смартфоны могут попасть программы-вымогатели, другое вредоносное ПО, а также вирусы-шпионы.

В то время ФБР уточняет, что пока неизвестно о какой-либо конкретной угрозе на Олимпиаде, но добавило, что Национальные олимпийские комитеты в некоторых западных странах также советуют не пользоваться личными смартфонами в Китае.

Также сообщатся, что предупреждение от ФБР последовало за аналогичным предупреждением от группы Citizen Lab, которая занимается вопросами кибербезопасности. Речь о том, что спортсмены и гости, которые едут в Пекин, должны загрузить специальное приложение для мониторинга случаев COVID.

По данным Citizen Lab, китайское приложение небезопасно, поскольку получает доступ к личным данным, а уязвимость в шифровании позволяет третьей стороне получить доступ к документам, аудио и файлам на смартфонах. Китай отвергает любые обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что среди пассажиров самолета олимпийской сборной Норвегии обнаружили коронавирус.

Также Китай сообщил о резком росте случаев COVID среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде.

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