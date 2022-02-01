Загроза кібератак. ФБР просить учасників Олімпіади-2022 відмовитися від особистих смартфонів

Повідомляється, що ФБР закликає спортсменів і гостей Олімпійських ігор в Пекіні залишити свої смартфони вдома і використовувати замість них тимчасові. У бюро побоюються, що на смартфони можуть потрапити програми-вимагачі, інше шкідливе ПЗ, а також віруси-шпигуни.

У той час ФБР уточнює, що поки невідомо про будь-яку конкретну загрозу на Олімпіаді, але додало, що Національні олімпійські комітети в деяких західних країнах також радять не користуватися особистими смартфонами в Китаї.

Також повідомляться, що попередження від ФБР послідувало за аналогічним попередженням від групи Citizen Lab, яка займається питаннями кібербезпеки. Мова про те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, мають завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків COVID.

За даними Citizen Lab, китайський додаток небезпечний, оскільки отримує доступ до особистих даних, а уразливість в шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо і файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.