Угроза Ирана станет главной темой визита Байдена в Израиль

Во время встречи с правительством он призвал ужесточить санкции против Ирана.

"Этот визит будет посвящен как вызовам, так и возможностям. Дискуссия о вызовах будет в первую очередь сосредоточена на проблеме Ирана. Как стало вчера известно, Иран обогащает уран на продвинутых центрифугах, что полностью противоречит соглашениям, которые он подписал", - сказал Лапид.

Он добавил, что мировое сообщество должно жестко ответить на развитие ядерной программы Ирана.

"Израиль со своей стороны оставляет за собой полную свободу действий - дипломатических и оперативных - для борьбы против иранской атомной программы", - сказал премьер.

Лапид также сообщил, что передаст в Саудовскую Аравию "послание мира и надежды" через Джо Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден отправляется в ближневосточное турне с 13 по 16 июля. Во время поездки он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Западный берег реки Иордан, который контролируется палестинцами.

Ранее иранские власти пригрозили расколом в регионе в случае создания объединенной системы ПВО между арабскими странами и Израилем по итогу визита Байдена.