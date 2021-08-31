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Есть угроза экологической катастрофы: в Сирии произошла утечка нефти, пятно движется к Кипру

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Кипр, Вторник 31 августа 2021 11:18
Есть угроза экологической катастрофы: в Сирии произошла утечка нефти, пятно движется к Кипру Фото: большое нефтяное пятно движется в направлении Кипра (twitter.com/excelsior2020eu)
Автор: Анастасия Рокитна

На территории нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря появилось нефтяное пятно вследствие утечки на электростанции. Это пятно распространяется по восточному Средиземному морю и вскоре достигнет побережья Кипра, что может повлечь экологическую катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus Mail.

Ожидается, что пятно дойдет к северному побережью Кипра во вторник. Местные жители уже обратились за помощью в Анкару, которая отправляет две лодки со специализированным персоналом.

Департамент рыболовства находится в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент. Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и теперь оно распространилось на 1000 квадратных километров.

Причиной утечки нефти, как сообщается, стали трещины в одном из топливных баков на электростанции. Чиновник отметил, что бак был заполнен 15 000 тоннами топлива.

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