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Є загроза екологічної катастрофи: в Сирії стався витік нафти, пляма рухається до Кіпру

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Кіпр, Вівторок 31 серпня 2021 11:18
Є загроза екологічної катастрофи: в Сирії стався витік нафти, пляма рухається до Кіпру Фото: велика нафтова пляма рухається в напрямку Кіпру (twitter.com/excelsior2020eu)
Автор: Анастасія Рокитна

На території нафтопереробного заводу в сирійському місті Баніяс на узбережжі Середземного моря з'явилася нафтова пляма внаслідок витоку на електростанції. Ця пляма розповсюджується по східному Середземному морю і невдовзі досягне узбережжя Кіпру, що може спричинити екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Cyprus Mail.

Очікується, що пляма дійде до північного узбережжя Кіпру у вівторок. Місцеві жителів вже звернулися за допомогою до Анкари, яка відправляє два човни зі спеціалізованим персоналом.

Департамент рибальства перебуває в режимі очікування, щоб допомогти у будь-який момент. Згідно з останніми супутниковими знімками, ця пляма набагато більша, ніж вважалося спочатку, і тепер вона поширилася на 1000 квадратних кілометрів.

Причиною витоку нафти, як повідомляється, стали тріщини в одному з паливних баків на електростанції. Чиновник зазначив, що бак був заповнений 15 000 тоннами палива.

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