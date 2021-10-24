Угроза экологической катастрофы: у берегов Канады загорелось судно с химикатами

Сообщается, что контейнеровоз MV Zim Kingston перевозит химикаты для горнодобывающей промышленности. Шестнадцать членов экипажа были эвакуированы, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.

Также береговая охрана Канады работает с американскими коллегами над отслеживанием 40 упавших за борт контейнеров.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", - заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.