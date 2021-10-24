Загроза екологічної катастрофи: біля берегів Канади загорілося судно з хімікатами

Повідомляється, що контейнеровоз Mv Zim Kingston перевозить хімікати для гірничодобувної промисловості. Шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.

Також берегова охорона Канади працює з американськими колегами над відстеженням 40 контейнерів, що впали за борт.

"Це дуже турбує. Корабель і контейнери знаходяться дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще одна екологічна катастрофа", - заявив глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.