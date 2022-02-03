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Есть угроза экокатастрофы. У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью

Автор: Мария Кучерявец

У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно, которое может хранить более 2 млн баррелей нефти. Инцидент может стать второй по величине экологической катастрофой в стране за последние три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По информации СМИ, речь идет о нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, который добывал нефть возле родника Мерен.

Указано, что на танкере произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар.

Как сообщает издание, судно принадлежит компании Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там рассказывают, что танкер способен перерабатывать до 22 000 баррелей нефти в день.

По словам гендиректора SEPCOL, на борту находилось 10 членов экипажа. Однако пока информации по ним нет.

В компании утверждают, что точная причина взрыва пока устанавливается. Впоследствии стало известно о 2 погибших. Данных о том, сколько нефти может вылиться в воду после взрыва нет, однако в СМИ предполагают, что страна может столкнуться со второй экологической катастрофой за три месяца.

Напомним, недавно грузовое судно под флагом Коморских островов село на мель у северо-западного побережья Крита.

Ранее стало известно, что на пришвартованном в сирийском порту Латакие танкере произошел взрыв.

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