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Боевики отработали на Донбассе танковое наступление с поддержкой артиллерии

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Донбасс, Вторник 10 августа 2021 15:33
Боевики отработали на Донбассе танковое наступление с поддержкой артиллерии Фото: боевики отработали танковое наступление на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Незаконные вооруженные формирования России на прошлой неделе провели командно-штабные учения своих оккупационных корпусов на Донбассе. Оккупанты отработали наступление танковых и мотострелковых подразделений с поддержкой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Также, по данным украинской разведки, пророссийские боевики проводили мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб.

"Кроме того, командование вооруженных формирований Российской Федерации осуществляло усиленный контроль за подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению сборов с резервистами", - отметили в Минобороны.

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