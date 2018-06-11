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Загроз для перегляду умов безвізового режиму з ЄС для України немає, - ДПСУ

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 13:46
Фото: біометричний паспорт (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: біометричний паспорт (twitter.com/UkrZaKordonom)

У ЄК повідомили, що загроз від громадян України немає

Загроз для перегляду умов безвізового режиму з Євросоюзом (ЄС) для України немає. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія".

"1 червня урядова делегація Україна звітувала в Європейській Комісії з виконання плану асоціації Україна-ЄС... Я був доповідачем на панелі "Інтегроване управління кордоном". Скажу, що оцінка наших колег з Єврокомісії одностайна: загроз від громадян України, з боку подорожуючих, які використовують територію України як держави-транзитера, сьогодні відсутня. Тому, реальних загроз щодо підняття навіть розмови про перегляд умов безвізового режиму на сьогодні не існує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Серватюк повідомляв, що з початку дії безвізового режиму до країни Європейського союзу (ЄС) не пустили близько 40 тис. українців.

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Теги публікації: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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