Загроз для перегляду умов безвізового режиму з ЄС для України немає, - ДПСУ

У ЄК повідомили, що загроз від громадян України немає

Загроз для перегляду умов безвізового режиму з Євросоюзом (ЄС) для України немає. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія".

"1 червня урядова делегація Україна звітувала в Європейській Комісії з виконання плану асоціації Україна-ЄС... Я був доповідачем на панелі "Інтегроване управління кордоном". Скажу, що оцінка наших колег з Єврокомісії одностайна: загроз від громадян України, з боку подорожуючих, які використовують територію України як держави-транзитера, сьогодні відсутня. Тому, реальних загроз щодо підняття навіть розмови про перегляд умов безвізового режиму на сьогодні не існує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Серватюк повідомляв, що з початку дії безвізового режиму до країни Європейського союзу (ЄС) не пустили близько 40 тис. українців.