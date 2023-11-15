Угорський міністр захотів "стратегічних дебатів" щодо політики ЄС стосовно України

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary .

Він сказав перед зустріччю міністрів у справах ЄС, що "без стратегічних дебатів ми не в змозі ухвалювати рішення щодо подальших кроків зі вступу України або перегляду багаторічних фінансових рамок".

За його словами, дебати повинні будуть показати результати, які вже дала стратегія ЄС з підтримки України, включно з наданими ресурсами, те, як ці ресурси були використані та досягнуті результати, а також стратегії подолання труднощів.

Міністр хоче створити альтернативну стратегію

Бока заявив, що стійкість стратегії ЄС також має стати предметом обговорення.

"ЄС побудував свій курс дій на припущенні, що Україна виграє війну і викличе політичні перестановки у РФ. Якщо ця презумпція виявиться неспроможною, Євросоюз повинен намітити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі", - додав чиновник.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.