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Венгерский министр захотел "стратегических дебатов" по политике ЕС в отношении Украины

Среда 15 ноября 2023 20:08
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Венгерский министр захотел "стратегических дебатов" по политике ЕС в отношении Украины Архивное фото: Янош Бока (facebook com BokaJanosMiniszter)
Автор: Дмитрий Браславский

Политика Европейского союза в отношении Украины должна формироваться через проведение стратегических дебатов.

Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary.

Он сказал перед встречей министров по делам ЕС, что "без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения относительно дальнейших шагов по вступлению Украины или пересмотра многолетних финансовых рамок".

По его словам, дебаты должны будут показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины, включая предоставленные ресурсы, то, как эти ресурсы были использованы и достигнутые результаты, а также стратегии преодоления трудностей.

Министр хочет создать альтернативную стратегию

Бока заявил, что устойчивость стратегии ЕС также должна стать предметом обсуждения.

"ЕС построил свой курс действий на предположении, что Украина выиграет войну и вызовет политические перестановки в РФ. Если эта презумпция окажется несостоятельной, Евросоюз должен наметить альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе", - добавил чиновник.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

Также сообщалось, что венгерское правительство во время тринадцатых ежегодных консультаций с населением планирует провести опрос по поддержке членства Украины в ЕС.

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