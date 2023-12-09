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Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Він відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію угорських підрядників автоперевезень MKFE.

В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні. 

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

Блокада кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Наразі рух вантажівок обмежено на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення в систему дозволів для України.

Також додамо, що державний бюджет України за листопад 2023 року втратив 9,3 млрд гривень надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею.

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