Венгерские перевозчики анонсировали протест на границе с Украиной

В Асоциации сообщили, что полиция разрешила демонстрацию, объявленную венгерскими перевозчиками.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в сообщении.

Протестующие заявляют, что они хотят привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным, по их мнению, последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит многие венгерские предприятия в критическую ситуацию, что искажает рынок.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украино-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в сообщении.

Блокада границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. В настоящее время движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для Украины.

Также добавим, что государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

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