Угорська авіакомпанія зняла з рейсу українського ветерана: у МЗС відреагували

В аеропорту Тель-Авіва угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. У Міністерстві закордонних України справ розбиратимуться у ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.
"Нас дуже засмутила інформація щодо ситуації в аеропорту Тель-Авіва, і ми хочемо в ній розібратися", - зазначив Ніколенко.
Він закликав українського ветерана, якому відмовили у рейсі до Варшави, вийти на зв'язок з МЗС чи посольством України в Ізраїлі.
Зв'язатися з міністерством він може за телефоном +38 044 238 1588 або електронною поштою: cons_or@mfa.gov.ua
Номер посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 6782. Електронна пошта: consul_il@mfa.gov.ua
"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні українського ветерана, котрий втратив ногу на війні, примусово зняли з рейсу співробітники авіакомпанії Wizz Air. Після цього вони публічно вибачилися у своїх соцмережах.
У компанії пояснили, що ветеран нібито поводився неадекватно, що стало причиною зняття з рейсу.
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