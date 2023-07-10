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Венгерская авиакомпания сняла с рейса украинского ветерана: в МИД отреагировали

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В аэропорту Тель-Авива венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой. В Министерстве иностранных Украины дел будут разбираться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Нас очень огорчила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", - отметил Николенко.

Он призвал украинского ветерана, которому отказали в рейсе в Варшаву, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

Связаться с министерством он может по телефону +38 044 238 1588 или по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua

Номер посольства Украины в Израиле: +972 54 667 6782. Электронная почта: consul_il@mfa.gov.ua

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей - безусловный приоритет", - добавил Николенко.

Что предшествовало

Напомним, сегодня украинского ветерана, который потерял ногу на войне, принудительно сняли с рейса сотрудники авиакомпании Wizz Air. После этого они публично извинились в своих соцсетях.

В компании объяснили, что ветеран якобы вел себя неадекватно, что и стало причиной снятия с рейса.

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