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Угорщину звільнили від запровадження ліміту цін на нафту з Росії, - Сійярто

Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина не дотримуватиметься ліміту цін на російську нафту, який затвердив Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

За його словами, такі заходи, як обмеження цін на нафту з Росії, "найбільше шкодять європейській економіці". Міністр вважає, що натомість необхідно збільшити кількість джерел енергії, подібний крок призведе до зниження цін.

"Під час переговорів про граничну ціну на нафту ми вперто боролися за інтереси Угорщини, і в результаті нам це вдалося: Угорщина була звільнена від обмеження ціни на нафту. Ми знову досягли успіху в захисті безпеки енергопостачання нашої країни", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

Пізніше стало відомо, що ліміт нафтових цін буде регульованим.

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