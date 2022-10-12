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Угорщину повернули під повний моніторинг Ради Європи: що це означає

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Середа 12 жовтня 2022 21:30
Угорщину повернули під повний моніторинг Ради Європи: що це означає Фото: Угорщину повернули під повний моніторинг Ради Європи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за початок моніторингу Угорщини з питань верховенства закону та демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ПАРЄ.

Давні проблеми верховенства закону та демократії в Угорщині переважно залишаються поза увагою, ПАРЄ проголосувала за введення в країні процедури повного моніторингу.

Угорщина приєднується до десяти інших держав-членів Ради Європи, які перебувають під повним наглядом, що включає регулярні візити пари доповідачів ПАРЄ, постійний діалог з владою та періодичні оцінки того, наскільки держава-член виконує свої зобов'язання перед Радою Європи.

"Широке використання кардинальних законів, які потребують більшості у дві третини голосів, серйозно обмежує політичний плюралізм, що є рисою демократичної системи", - йдеться у заяві Асамблеї.

Також у ПАРЄ відзначили нещодавні правові зміни та проблеми із законами про вибори означають. На їх думку, це означає, що нинішня виборча система не забезпечує рівних умов, що сприяють чесним виборам.

Під повним моніторингом також знаходяться і інші країни, а саме Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Грузія, Республіка Молдова, Польща, Сербія, Туреччина та Україна.

Нагадаємо, що ЄС хоче скоротити фінансування Угорщини.

Також у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що в ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії.

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