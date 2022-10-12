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Венгрию вернули под полный мониторинг Совета Европы: что это значит

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Среда 12 октября 2022 21:30
Венгрию вернули под полный мониторинг Совета Европы: что это значит Фото: Венгрию вернули под полный мониторинг Совета Европы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за начало мониторинга Венгрии по верховенству закона и демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ПАСЕ.

Давние проблемы верховенства закона и демократии в Венгрии в основном остаются без внимания, ПАСЕ проголосовала за введение в стране процедуры полного мониторинга.

Венгрия присоединяется к десяти другим государствам-членам Совета Европы, которые находятся под полным надзором, включающим регулярные визиты пары докладчиков ПАСЕ, постоянный диалог с властью и периодические оценки того, насколько государство-член выполняет свои обязательства перед Советом Европы.

"Широкое использование кардинальных законов, нуждающихся в большинстве в две трети голосов, серьезно ограничивает политический плюрализм, являющийся чертой демократической системы", - говорится в заявлении Ассамблеи.

Также в ПАСЕ отметили недавние правовые изменения и проблемы с законами о выборах. По их мнению, это означает, что нынешняя избирательная система не обеспечивает равные условия, способствующие честным выборам.

Под полным мониторингом находятся и другие страны, а именно Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Республика Молдова, Польша, Сербия, Турция и Украина.

Напомним, что ЕС хочет сократить финансирование Венгрии.

Также в Чехии допускается возможный выход Венгрии из Евросоюза.

Ранее стало известно, чтов ЕС считают Венгрию троянским конем России.

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