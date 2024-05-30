Угорщину можуть позбавити статусу у наступному складі Єврокомісії: ЗМІ назвали причину

Лідери ЄС планують надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії. Дане рішення планують ухвалити на тлі тісних стосунків угорського прем’єра Віктора Орбана з РФ та постійне блокування ключових рішень щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомили виданню три дипломати, знайомі з перебігом дискусій, Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку.
"Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль", - поінформували джерела видання.
Як зазначає видання, європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.
Як зауважив один зі співрозмовників видання, навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким важливим питанням (маючи на увазі діяльність країни в рамках ЄК - ред.).
Також раніше четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.
"Ось що ми отримуємо, коли доручаємо лису керувати курятником", – сказав він.
Нагадаємо, що лідери країн ЄС схвалили початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року. Тоді угорський прем'єр не брав участі у голосуванні.
Однак фактично переговори так і не розпочалися. Для цього потрібно, щоб у Євросоюзі схвалили переговорну рамку, яку посли Євросоюзу не можуть схвалити через позицію Угорщини.
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