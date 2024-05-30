Угорщину можуть позбавити статусу у наступному складі Єврокомісії: ЗМІ назвали причину

Як повідомили виданню три дипломати, знайомі з перебігом дискусій, Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку.

"Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль", - поінформували джерела видання.

Як зазначає видання, європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.

"Лис у курятнику"

Як зауважив один зі співрозмовників видання, навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким важливим питанням (маючи на увазі діяльність країни в рамках ЄК - ред.).

Також раніше четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.

"Ось що ми отримуємо, коли доручаємо лису керувати курятником", – сказав він.