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Венгрию могут лишить статуса в следующем составе Еврокомиссии: СМИ назвали причину

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Ярослава Борзова

Лидеры ЕС планируют предоставить Венгрии менее значимый пост в следующем составе Еврокомиссии. Данное решение планируют принять на фоне тесных отношений венгерского премьера Виктора Орбана с РФ и постоянное блокирование ключевых решений по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщили изданию три дипломата, знакомые с ходом дискуссий, Венгрия хочет сохранить должность еврокомиссара по вопросам расширения, которая имеет значительное влияние относительно переговоров ЕС по вступлению Украины в блок.

"Однако национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар Оливер Варгеи или любой другой венгр продолжал играть такую важную роль", - проинформировали источники издания.

Как отмечает издание, европейские лидеры все больше озабочены тем, что Орбан затягивает процесс принятия санкций и блокирует предоставление средств Украине.

"Лис в курятнике"

Как заметил один из собеседников издания, вряд ли "даже может идти речь" о том, чтобы Венгрии разрешили сохранить контроль над любым важным вопросом (имея в виду деятельность страны в рамках ЕК - ред.).

Также ранее четвертый дипломат выразил обеспокоенность по поводу роли Варгеи в переговорах о вступлении, учитывая, что Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС.

"Вот что мы получаем, когда поручаем лису управлять курятником ", - сказал он.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Тогда венгерский премьер не участвовал в голосовании.

Однако фактически переговоры так и не начались. Для этого нужно, чтобы в Евросоюзе одобрили переговорную рамку, которую послы Евросоюза не могут одобрить из-за позиции Венгрии.

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