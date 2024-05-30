Венгрию могут лишить статуса в следующем составе Еврокомиссии: СМИ назвали причину

Лидеры ЕС планируют предоставить Венгрии менее значимый пост в следующем составе Еврокомиссии. Данное решение планируют принять на фоне тесных отношений венгерского премьера Виктора Орбана с РФ и постоянное блокирование ключевых решений по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщили изданию три дипломата, знакомые с ходом дискуссий, Венгрия хочет сохранить должность еврокомиссара по вопросам расширения, которая имеет значительное влияние относительно переговоров ЕС по вступлению Украины в блок.
"Однако национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар Оливер Варгеи или любой другой венгр продолжал играть такую важную роль", - проинформировали источники издания.
Как отмечает издание, европейские лидеры все больше озабочены тем, что Орбан затягивает процесс принятия санкций и блокирует предоставление средств Украине.
Как заметил один из собеседников издания, вряд ли "даже может идти речь" о том, чтобы Венгрии разрешили сохранить контроль над любым важным вопросом (имея в виду деятельность страны в рамках ЕК - ред.).
Также ранее четвертый дипломат выразил обеспокоенность по поводу роли Варгеи в переговорах о вступлении, учитывая, что Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС.
"Вот что мы получаем, когда поручаем лису управлять курятником ", - сказал он.
Напомним, что лидеры стран ЕС приняли начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Тогда венгерский премьер не участвовал в голосовании.
Однако фактически переговоры так и не начались. Для этого нужно, чтобы в Евросоюзе одобрили переговорную рамку, которую послы Евросоюза не могут одобрить из-за позиции Венгрии.
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