Угорщину можуть позбавити статусу у наступному складі Єврокомісії: ЗМІ назвали причину
Лідери ЄС планують надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії. Дане рішення планують ухвалити на тлі тісних стосунків угорського прем’єра Віктора Орбана з РФ та постійне блокування ключових рішень щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомили виданню три дипломати, знайомі з перебігом дискусій, Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку.
"Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль", - поінформували джерела видання.
Як зазначає видання, європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.
"Лис у курятнику"
Як зауважив один зі співрозмовників видання, навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким важливим питанням (маючи на увазі діяльність країни в рамках ЄК - ред.).
Також раніше четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.
"Ось що ми отримуємо, коли доручаємо лису керувати курятником", – сказав він.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, що лідери країн ЄС схвалили початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року. Тоді угорський прем'єр не брав участі у голосуванні.
Однак фактично переговори так і не розпочалися. Для цього потрібно, щоб у Євросоюзі схвалили переговорну рамку, яку посли Євросоюзу не можуть схвалити через позицію Угорщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.