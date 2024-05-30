ua en ru
Чт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщину можуть позбавити статусу у наступному складі Єврокомісії: ЗМІ назвали причину

Україна, Четвер 30 травня 2024 11:33
UA EN RU
Угорщину можуть позбавити статусу у наступному складі Єврокомісії: ЗМІ назвали причину Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Ярослава Борзова

Лідери ЄС планують надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії. Дане рішення планують ухвалити на тлі тісних стосунків угорського прем’єра Віктора Орбана з РФ та постійне блокування ключових рішень щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомили виданню три дипломати, знайомі з перебігом дискусій, Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку.

"Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль", - поінформували джерела видання.

Як зазначає видання, європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.

"Лис у курятнику"

Як зауважив один зі співрозмовників видання, навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким важливим питанням (маючи на увазі діяльність країни в рамках ЄК - ред.).

Також раніше четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.

"Ось що ми отримуємо, коли доручаємо лису керувати курятником", – сказав він.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, що лідери країн ЄС схвалили початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року. Тоді угорський прем'єр не брав участі у голосуванні.

Однак фактично переговори так і не розпочалися. Для цього потрібно, щоб у Євросоюзі схвалили переговорну рамку, яку посли Євросоюзу не можуть схвалити через позицію Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Угорщина
NEWS
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес