Угорщину можуть позбавити права голосу в Євросоюзі, – DW

Нагадаємо, що Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у саміті світу у Швейцарії. Причини дві – країна не вважає війну в Україні "своєю", крім того, Будапешт бентежить відсутність обох сторін на мирній конференції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія посилила інформаційні операції проти Європейського Союзу перед виборами до Європарламенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.