Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе, – DW

Напомним, что Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в саммите мира в Швейцарии. Причины две – страна не считает войну в Украине "своей", кроме того, Будапешт смущает отсутствие обеих сторон на мирной конференции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия усилила информационные операции против Европейского союза перед выборами в Европарламент.

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