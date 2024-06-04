Угорщину можуть позбавити права голосу в Євросоюзі, – DW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

З відповідною заявою виступила голова Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про Європейський союз. "У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, у тому числі одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала Лябіб. Також вона додала, що для Європи настає момент істини. За її словами, країни ЄС мають реформувати механізми, якщо вони не працюють. "Це момент істини. Або ми виконуватимемо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми маємо обрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він має працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - сказала міністр.

Нагадаємо, що Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у саміті світу у Швейцарії. Причини дві – країна не вважає війну в Україні "своєю", крім того, Будапешт бентежить відсутність обох сторін на мирній конференції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія посилила інформаційні операції проти Європейського Союзу перед виборами до Європарламенту.

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