Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе, – DW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

С соответствующим заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Она выступила за то, чтобы применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Европейском союзе. "У нас есть Европа, которая тяжело продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в том числе одно государство, все чаще принимают позицию блокирования и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца — что предполагает прекращение права вето", — сказала Лябиб. Также она добавила, что для Европы наступает момент истины. По ее словам, страны ЕС должны реформировать механизмы, если они не работают. "Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, что требует политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", - сказала министр.

Напомним, что Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в саммите мира в Швейцарии. Причины две – страна не считает войну в Украине "своей", кроме того, Будапешт смущает отсутствие обеих сторон на мирной конференции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия усилила информационные операции против Европейского союза перед выборами в Европарламент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.