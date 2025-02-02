В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні. За інформацією ЗМІ, до санкційного списку можуть потрапити понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії, а також Китаю та КНДР.

Як зазначає Politico, ЄС не буде забороняти купівлю російського скрапленого природного газу, але збирається ввести певні обмеження. Politico зазначає, що такі обмеження значно не вплинуть на імпорт СПГ.

Незабаром ЄС повинен продовжити дію раніше запроваджених санкцій проти Росії. Угорщина блокує рішення. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зніме вето, якщо Україна відновить транзит російського газу.

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