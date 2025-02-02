В Венгрии заявили, что согласятся на новые санкции против РФ после договоренности с Трампом

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз планирует принять 16-й пакет санкций против России к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине. По информации СМИ, в санкционный список могут попасть более 30 физических и юридических лиц из России, а также Китая и КНДР.

Как отмечает Politico, ЕС не будет запрещать покупку российского сжиженного природного газа, но собирается ввести определенные ограничения. Politico отмечает, что такие ограничения значительно не повлияют на импорт СПГ.

Вскоре ЕС должен продлить действие ранее введенных санкций против России. Венгрия блокирует решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снимет вето, если Украина возобновит транзит российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.