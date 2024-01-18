В Угорщині заявили, що до досягнення угоди з ЄС щодо допомоги Україні ще далеко

За словами представника уряду, Угорщина веде переговори з Єврокомісією про фінансову підтримку України, але їхні позиції дуже відрізняються, тому немає впевненості, що вони досягнуть угоди.

Водночас він зазначив, що якщо це не вдасться, інші 26 членів ЄС можуть досягти рішення без Угорщини.

Що передувало

На саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Києву розглядатиметься знову на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано. Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу, сьогодні, 18 січня.