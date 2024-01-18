ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Угорщині заявили, що до досягнення угоди з ЄС щодо допомоги Україні ще далеко

Угорщина, Четвер 18 січня 2024 14:54
UA EN RU
В Угорщині заявили, що до досягнення угоди з ЄС щодо допомоги Україні ще далеко Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До досягнення угоди Угорщини з Євросоюзом щодо додаткового фінансування допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро ще далеко.

Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами представника уряду, Угорщина веде переговори з Єврокомісією про фінансову підтримку України, але їхні позиції дуже відрізняються, тому немає впевненості, що вони досягнуть угоди.

Водночас він зазначив, що якщо це не вдасться, інші 26 членів ЄС можуть досягти рішення без Угорщини.

Що передувало

На саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Києву розглядатиметься знову на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано. Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу, сьогодні, 18 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Евросоюз Допомога Україні Виктор Орбан
NEWS
Удари по Чугуєву, Херсону та не тільки. Наслідки масованої атаки РФ по Україні
Удари по Чугуєву, Херсону та не тільки. Наслідки масованої атаки РФ по Україні
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен