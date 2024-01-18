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В Венгрии заявили, что до достижения соглашения с ЕС о помощи Украине еще далеко

Венгрия, Четверг 18 января 2024 14:54
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В Венгрии заявили, что до достижения соглашения с ЕС о помощи Украине еще далеко Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

До достижения соглашения Венгрии с Евросоюзом о дополнительном финансировании помощи Украине в размере 50 млрд евро еще далеко.

Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя правительства, Венгрия ведет переговоры с Еврокомиссией о финансовой поддержке Украины, но их позиции очень разнятся, поэтому нет уверенности, что они достигнут соглашения.

В то же время он отметил, что если это не удастся, остальные 26 членов ЕС могут добиться решения без Венгрии.

Что предшествовало

На саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Киеву будет рассматриваться снова на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Виктор Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано. Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса, сегодня, 18 января.

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