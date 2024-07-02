В Угорщині з'явиться українська школа. Зеленський і Орбан обговорили її відкриття
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили відкриття української школи в Угорщині.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проекту", - заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.
Своєю чергою Орбан заявив, що з великою радістю почув про ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.
"Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається", - заяви він.
Орбан додав, що Угорщина розуміє, що українці хочуть отримати й школу з українською мовою навчання.
"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома", - підкреслив він.
Візит Орбана
2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом він не відвідував українську столицю 12 років.
Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, пообіцяв в інтерв'ю напередодні візиту "перший крок" до встановлення миру в Україні.
Детальніше про ставлення Орбана до України та його візит до Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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