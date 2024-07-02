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В Венгрии появится украинская школа. Зеленский и Орбан обсудили ее открытие

Вторник 02 июля 2024 14:45
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В Венгрии появится украинская школа. Зеленский и Орбан обсудили ее открытие Фото: Владимир Зеленский и Виктор Орбан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили открытие украинской школы в Венгрии.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Обсудили открытие украинской школы в Венгрии. Первой такой школы. И господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь Орбан заявил, что с большой радостью услышал об инициативе Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.

"Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах, много венгерских преподавателей учит украинских детей. Мне кажется, что они неплохо работают. Мы получили информацию от украинцев, которые временно находятся в Венгрии, что им это нравится", - заявил он.

Орбан добавил, что Венгрия понимает, что украинцы хотят получить и школу с украинским языком обучения.

"Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. Будет работать и будет столько школ, сколько нужно. Для нас очень важно, чтобы украинцы, которые находятся в Венгрии, чувствовали себя в Венгрии дома", - подчеркнул он.

Визит Орбана

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В общей сложности он не посещал украинскую столицу 12 лет.

Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, пообещал в интервью накануне визита первый шаг к установлению мира в Украине.

Детальнее об отношении Орбана к Украине и его визите в Киев - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан
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