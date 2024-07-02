В Венгрии появится украинская школа. Зеленский и Орбан обсудили ее открытие

"Обсудили открытие украинской школы в Венгрии. Первой такой школы. И господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь Орбан заявил, что с большой радостью услышал об инициативе Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии.

"Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах, много венгерских преподавателей учит украинских детей. Мне кажется, что они неплохо работают. Мы получили информацию от украинцев, которые временно находятся в Венгрии, что им это нравится", - заявил он.

Орбан добавил, что Венгрия понимает, что украинцы хотят получить и школу с украинским языком обучения.

"Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. Будет работать и будет столько школ, сколько нужно. Для нас очень важно, чтобы украинцы, которые находятся в Венгрии, чувствовали себя в Венгрии дома", - подчеркнул он.