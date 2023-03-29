В Угорщині пояснили, чому затримують рух Швеції до НАТО

"Вступ Швеції до НАТО зіткнувся з проблемами, оскільки Угорщина отримала нарікання на свою критику з боку Швеції. І подолання цього розриву вимагатиме значних зусиль з обох сторін", - заявив Ковач.

Зазначимо, що після кількох місяців зволікань парламент Угорщини все ж схвалив законопроект, який дозволяє Фінляндії приєднатися до НАТО, а от із заявку Швеції Будапешт досі не розглянув.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що перед ратифікації заявки Швеції хотіли б отримати від неї так звані "запевняння", що вона "не буде втручатись у внутрішню політику Угорщини, так само як і Угорщина - у справи Швеції".

На що у Швеції різко відповіли, зазначивши, що Стокгольм не буде в обмін на ратифікацію протоколу про його вступ до НАТО давати будь-які зобов’язання Угорщині.

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