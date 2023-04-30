В Угорщині образилися на Зеленського і заявили, що заплатили "надзвичайно високу ціну" за війну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заплатила занадто високу ціну за війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави МЗС Угорщини.
За його словами, президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.
"На щастя, це не йому вирішувати. Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну", - написав він.
Сійярто заявив, що багато угорців - членів угорської громади Закарпаття - вже загинули в цій війні.
"Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу", то "Будь ласка, ласкаво просимо і можете розраховувати на нас у майбутньому", - заявив глава угорського МЗС.
Нагадаємо раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Угорщині є політична заплутаність політичних еліт країни. Оскільки неадекватно, що країна НАТО називає другом ворога Альянсу - Росію.
Днями віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито має "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.
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