В Угорщині назвали умову, при якій підтримають євроінтеграцію України

За його словами, Україна має повернути права національним меншинам на Закарпатті. Він також назвав пропагандою заяви Києва про те, що закон про обмеження викладання угорською мовою в Закарпатті відкладено на рік.

Українські полонені в Угорщині

Нагадаємо, 8 червня джерела РБК-Україна розповіли, що Росія хоче передати Угорщині 11 українських військовополонених. Пізніше факт передачі підтвердила Російська Православна Церква.

Влада Угорщини підкреслювала, що вона не має жодного відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися релігійні та церковні організації.

До полонених спочатку не допускали українських дипломатів, ще 19 червня про це заявило МЗС нашої країни.

Але вже 20 червня стало відомо, що трьох військовополонених вдалося повернути в Україну з Угорщини.

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