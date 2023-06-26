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В Венгрии назвали условие, при котором поддержат евроинтеграцию Украины

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Украина должна вернуть права национальным меньшинствам в Закарпатье. Он также назвал пропагандой заявления Киева о том, что закон об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье отложен на год.

Украинские пленные в Венгрии

Напомним, 8 июня источники РБК-Украина рассказали, что Россия хочет передать Венгрии 11 украинских военнопленных. Позже факт передачи подтвердила Русская Православная Церковь.

Власти Венгрии подчеркивали, что они не имеют никакого отношения к передаче пленных, поскольку организацией занимались религиозные и церковные организации.

К пленникам сначала не допускали украинских дипломатов, еще 19 июня об этом заявил МИД нашей страны.

Но уже 20 июня стало известно, что троим военнопленным удалось вернуть в Украину из Венгрии.

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