До Угорщини на надувному матраці. На Закарпатті затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів

"Сьогодні вранці прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського і Мукачівського загонів затримали раніше судимого мукачівця, який наживався на незаконному переправленні через кордон земляків призовного віку", - заявили в ДПСУ.

Фото: прикордонники затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів (dpsu.gov.ua)

Правопорушника та двох його "клієнтів" затримати поблизу селища Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошової винагороди.. Провідник отримав від ухилянтів 1000 доларів. Також стало відомо, що перед цим він вже отримав 7 тисяч доларів, як оплату за свої "послуги".

За ці кошти двоє чоловіків - жителі Донецької та Харківської областей мали незаконно потрапити до Угорщини. При цьому перетнути кордон, який проходить річковою ділянкою, планували на надувному матраці, який мали з собою.

Організатором незаконного трансферу був мукачівець, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців та провів за ґратами 18 років. Фігурантів кримінального провадження затримали. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Нині чоловікам загрожує "до п’яти років з конфіска­цією транспортних засобів чи інших засобів вчинення злочину".