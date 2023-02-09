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До Угорщини на надувному матраці. На Закарпатті затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів

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Закарпатська область, Четвер 09 лютого 2023 19:06
До Угорщини на надувному матраці. На Закарпатті затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів Фото: прикордонники затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 лютого, на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який незаконно, за допомогою надувного матрацу, переправляв ухилянтів до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вранці прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського і Мукачівського загонів затримали раніше судимого мукачівця, який наживався на незаконному переправленні через кордон земляків призовного віку", - заявили в ДПСУ.

Фото: прикордонники затримали чоловіка, що переправляв ухилянтів (dpsu.gov.ua)

Правопорушника та двох його "клієнтів" затримати поблизу селища Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошової винагороди.. Провідник отримав від ухилянтів 1000 доларів. Також стало відомо, що перед цим він вже отримав 7 тисяч доларів, як оплату за свої "послуги".

За ці кошти двоє чоловіків - жителі Донецької та Харківської областей мали незаконно потрапити до Угорщини. При цьому перетнути кордон, який проходить річковою ділянкою, планували на надувному матраці, який мали з собою.

Організатором незаконного трансферу був мукачівець, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців та провів за ґратами 18 років. Фігурантів кримінального провадження затримали. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Нині чоловікам загрожує "до п’яти років з конфіска­цією транспортних засобів чи інших засобів вчинення злочину".

Нагадаємо, днями у Чернівецькій області затримали 13 чоловіків, які намагались втекти з України та пішки дійти до Румунії.

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