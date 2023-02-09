В Венгрию на надувном матрасе. В Закарпатье задержали мужчину, который переправлял уклонистов

Сегодня, 9 февраля, в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который незаконно, с помощью надувного матраса, переправлял уклонистов в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром пограничники оперативно-розыскных подразделений Чопского и Мукачевского отрядов задержали ранее судимого мукачевца, наживавшегося на незаконной переправке через границу земляков призывного возраста", - заявили в ГПСУ.

Фото: пограничники задержали мужчину, переправлявшего ухилянцев (dpsu.gov.ua)

Правонарушителя и двух его "клиентов" задержать вблизи поселка Вилок Береговского района во время непосредственной передачи денежного вознаграждения. Проводник получил от уклоняющихся 1000 долларов. Также стало известно, что перед этим он уже получил 7 тысяч долларов как оплату за свои "услуги".

За эти средства двое мужчин - жители Донецкой и Харьковской областей должны были незаконно попасть в Венгрию. При этом пересечь границу, проходящую по речному участку, планировали на надувном матрасе, который имели с собой.

Организатором незаконного трансфера был мукачевец, который уже попадал в поле зрения правоохранителей и провел за решеткой 18 лет. Фигуранты уголовного производства были задержаны. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мужчинам грозит "до пяти лет с конфискацией транспортных средств или иными средствами совершения преступления".