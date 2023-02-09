В Венгрию на надувном матрасе. В Закарпатье задержали мужчину, который переправлял уклонистов
Сегодня, 9 февраля, в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который незаконно, с помощью надувного матраса, переправлял уклонистов в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня утром пограничники оперативно-розыскных подразделений Чопского и Мукачевского отрядов задержали ранее судимого мукачевца, наживавшегося на незаконной переправке через границу земляков призывного возраста", - заявили в ГПСУ.
Правонарушителя и двух его "клиентов" задержать вблизи поселка Вилок Береговского района во время непосредственной передачи денежного вознаграждения. Проводник получил от уклоняющихся 1000 долларов. Также стало известно, что перед этим он уже получил 7 тысяч долларов как оплату за свои "услуги".
За эти средства двое мужчин - жители Донецкой и Харьковской областей должны были незаконно попасть в Венгрию. При этом пересечь границу, проходящую по речному участку, планировали на надувном матрасе, который имели с собой.
Организатором незаконного трансфера был мукачевец, который уже попадал в поле зрения правоохранителей и провел за решеткой 18 лет. Фигуранты уголовного производства были задержаны. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мужчинам грозит "до пяти лет с конфискацией транспортных средств или иными средствами совершения преступления".
Напомним, на днях в Черновицкой области задержали 13 мужчин, которые пытались скрыться из Украины и пешком дойти до Румынии.
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