В Угорщині брата Орбана відправили у СІЗО на місяць

Молодший брат експрем’єра Угорщини Віктора Орбана - Арон - відправився на місяць у СІЗО. Його підозрюють у незаконній візовій схемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Брат Орбана у СІЗО

Суд у Будапешті постановив узяти під варту на один місяць Арона Орбана і його співмешканку. Йдеться про справу щодо ймовірної допомоги громадянам В’єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

Ще одного підозрюваного у справі про візову схему помістили під судовий нагляд на чотири місяці. Він не має права залишати Угорщину, а також повинен носити електронний браслет.

Четвертий підозрюваний залишатиметься на волі на час розслідування.

Адвокатка Арона Орбана після судового засідання заявила, що доказів для обгрунтування підозри та взяття його під варту недостатньо.

За її словами, він сам письмово звернувся до правоохоронців і запропонував співпрацювати зі слідством. Тож їхні побоювання щодо можливого переховування Орбана, впливу на свідків або знищення доказів є безпідставними.

Молодшого Орбана та інших підозрюваних 11 листопада вранці доправили до суду окремими поліцейськими мікроавтобусами. Їх завели до будівлі в кайданках.

Справа про візову схему

Цю групу підозрюють у тому, що протягом кількох місяців 2024 року вони допомагали громадянам В’єтнаму потрапляти до Європи через Угорщину. За версією слідства, підозрювані сприяли оформленню віз у дипломатичних представництвах Угорщини, отримуючи за кожного мігранта плату.

За попередніми даними правоохоронців, допомогу могли отримати понад 100 громадян В’єтнаму.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Прокуратура також вказувала на їхні широкі закордонні зв’язки.