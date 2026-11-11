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В Венгрии брат Орбана был отправлен в СИЗО на месяц

20:23 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
В Венгрии брат Орбана был отправлен в СИЗО на месяц Фото: Арон Орбан (facebook.com Orban Aron)
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Младший брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана - Арон - отправился на месяц в СИЗО. Он подозревается в незаконной визовой схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Брат Орбана в СИЗО

Суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана и его сожительницу. Речь идет о вероятной помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

Еще один подозреваемый по делу о визовой схеме помещен под судебный надзор на четыре месяца. Он не вправе покидать Венгрию, а также должен носить электронный браслет.

Четвертый подозреваемый будет оставаться на свободе на время расследования.

Адвокат Арона Орбана после судебного заседания заявила, что доказательств для обоснования подозрения и заключения его под стражу недостаточно.

По ее словам, он сам в письменном виде обратился к правоохранителям и предложил сотрудничать со следствием. Поэтому их опасения относительно возможного укрывательства Орбана, влияния на свидетелей или уничтожения доказательств безосновательны.

Младший Орбан и другие подозреваемые 11 ноября утром были доставлены в суд отдельными полицейскими микроавтобусами. Их завели в здание в наручниках.

Дело о визовой схеме

Эта группа подозревается в том, что в течение нескольких месяцев 2024 года помогала гражданам Вьетнама попадать в Европу через Венгрию. По версии следствия подозреваемые способствовали оформлению виз в дипломатических представительствах Венгрии, получая за каждого мигранта плату.

По предварительным данным правоохранителей, помощь могли получить более 100 граждан Вьетнама.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Прокуратура также указывала на их обширные зарубежные связи.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил: Арона Орбана задержали по подозрению в торговле людьми. Сам экспремьер назвал дело "чисткой".

Заявление последовало после совместной операции Национального управления по возврату и защите активов и Национального бюро расследований. Правоохранители провели следственные действия в Будапеште и двух населенных пунктах Пештского уезда.

Кроме того, Виктор Орбан оказался в центре еще одного скандала после расследования венгерского журналиста Саболча Пани о его возможном сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима в молодые годы.

Бывший премьер Венгрии Миклош Немет заявил, что в 1990 году ему передали три рукописных отчета, которые якобы написал Орбан.

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