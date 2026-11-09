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Брата Орбана затримали у справі про торгівлю людьми: експрем'єр відреагував

15:11 09.11.2026 Пн
3 хв
aimg Марія Науменко
Брата Орбана затримали у справі про торгівлю людьми: експрем'єр відреагував Фото: Арон Орбан, брат колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (facebook.com_globalarms.hu)
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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Арона Орбана, брата колишнього глави уряду Віктора Орбана, затримали за підозрою у торгівлі людьми. Сам експрем'єр назвав справу "чисткою".

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary та допис колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана у Facebook.

Наразі правоохоронні органи поки не підтвердили ані інформацію про затримання, ані конкретні підстави для нього.

Заява пролунала після спільної операції Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) і Національного бюро розслідувань (NNI). Правоохоронці провели слідчі дії в Будапешті та двох населених пунктах Пештського повіту.

За інформацією угорської влади, операція відбувалася в межах двох паралельних кримінальних розслідувань. У результаті правоохоронці затримали кількох людей і провели обшуки на низці об'єктів нерухомості. Подробиць про всіх затриманих та їхню можливу роль у розслідуваннях поки не повідомляли.

Реакція Орбана

Віктор Орбан відреагував на заяву Мадяра у Facebook. Колишній прем'єр назвав дії влади політичною "чисткою" та заявив, що його брата використовують для тиску на нього самого.

"Уряд повинен відповісти перед Комітетом з питань національної безпеки за скандал з агентами. Ця "чистка" є засобом відволікання уваги. В Угорщині відбувається не притягнення до відповідальності, а "чистка". Коли уряду стає ніяково, в справу вступає Управління державної безпеки (ÁVH). Мета цієї брудної гри - знищення політичного супротивника та встановлення однопартійної системи. Мішенню є я, а мій брат - лише пішак", - написав експрем'єр.

Що відомо про розслідування щодо віз

Арон Орбан раніше вже фігурував у розслідуванні щодо можливих зловживань під час оформлення дозволів на проживання іноземцям, які планували працювати в Угорщині.

За даними ЗМІ, пов'язані з ним бізнес-структури могли допомагати громадянам В'єтнаму приїжджати до Угорщини. Зокрема, компанія Multi Shoot Zrt. нібито записувала в'єтнамських заявників на дводенний курс із надання першої медичної допомоги в Університеті Печа. Таке навчання могло бути частиною процедури, яка допомагала їм отримати шенгенські візи.

У повідомленнях також ішлося, що Арон Орбан звертався до урядового уповноваженого з проханням прискорити розгляд окремих візових заяв.

У вересні Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) оголосило, що перебрало на себе розслідування. За версією слідства, група людей, пов'язаних із високопоставленими політичними діячами, могла за гроші пропонувати допомогу в отриманні дозволів на проживання з метою працевлаштування. Серед можливих правопорушень правоохоронці назвали зловживання впливом та інші порушення.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан опинився в центрі ще одного скандалу після розслідування угорського журналіста Саболча Пані про його ймовірну співпрацю зі спецслужбами комуністичного режиму в молоді роки.

Колишній прем'єр Угорщини Міклош Нємет заявив, що у 1990 році йому передали три рукописні звіти, які нібито написав Орбан. У них містилася інформація про його товаришів по службі, однак справжність документів не підтверджена.

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Угорщина Віктор Орбан Торгівля людьми
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