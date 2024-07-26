Угорщина звинуватила Україну в "шантажі" транзитом нафти "Лукойлу" і назвала три варіанти

Україна за допомогою санкцій проти російської компанії "Лукойл" шантажує Угорщину та Словаччину. Є три варіанти вирішення проблеми, у тому числі й постачання іншими компаніями.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Україна шантажує дві країни, які виступають за мир та припинення вогню. Якщо ситуація не вирішиться, виникне дефіцит палива... Рішення має бути знайдено до вересня", - сказав він.

Гуляш заявив, що Будапешт шукає рішення.

"Одна з них полягає в тому, що українці визнають, що не можуть зробити це з двома країнами ЄС. Друге – у тому, що Європейська комісія нам допомагає, а третє – у тому, що ми знаходимо юридичну лазівку, яка дозволяє комусь, хто не постраждав від санкцій, транспортуватиме нафту", - сказав він.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорщина вивчає питання, чи порушують дії України правила Світової організації торгівлі.

Санкції проти "Лукойлу"

Минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну у зв'язку із внесенням Києвом компанії до списку санкцій.

Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів та оцінки правової ситуації. Його підтримали усі країни ЄС, які брали участь у нараді 24 липня.

Рейтингове агентство Fitch повідомило, що нафтопереробні заводи у Словаччині та Угорщині, що належать угорській групі MOL, зіткнулася зі значним кредитним ризиком після рішення України ввести санкції проти "Лукойлу".

Угорщина та Словаччина отримали звільнення від загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.