Венгрия обвинила Украину в "шантаже" транзитом нефти "Лукойла" и назвала три варианта

Украина с помощью санкций против российской компании "Лукойл" шантажирует Венгрию и Словакию. Есть три варианта решения проблемы, в том числе и поставки другими компаниями.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Украина шантажирует две страны, выступающие за мир и прекращение огня. Если ситуация не разрешится, возникнет дефицит топлива... Решение должно быть найдено до сентября", - сказал он.

Гуляш заявил, что Будапешт ищет решения.

"Одно из них заключается в том, что украинцы признают, что не могут сделать это с двумя странами ЕС. Второе - в том, что Европейская комиссия нам помогает, а третье - в том, что мы находим юридическую лазейку, которая позволяет кому-то, кто не пострадал от санкций, транспортировать нефть", - сказал он.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия изучает вопрос о том, нарушают ли действия Украины правила Всемирной торговой организации.

Санкции против "Лукойла"

На прошлой неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину в связи с внесением Киевом компании в санкционный список.

Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. Его поддержали все страны ЕС, которые участвовали в совещании 24 июля.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии, принадлежащие венгерской группе MOL столкнулась со значительным кредитным риском после решения Украины ввести санкции против "Лукойла".

Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.