Угорщина призупиняє залізничне сполучення з Україною на 17 і 18 листопада після атаки російських безпілотників на захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського прем’єр-міністра Петера Мадяра і Reuters .

За його словами, російський безпілотник упав за 300 метрів від залізничного вокзалу в Мукачеві. Угорський персонал, який прибув з Угорщини, зняли з потяга.

"На сьогодні та завтра ми зупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною", - заявив Мадяр.

Reuters написало про заяву глави МЗС Угорщини Аніти Орбан, яка сьогодні повідомила, що зранку російські дрони атакували Закарпаття, завдавши ударів переважно по районах навколо Мукачева та Ужгорода.

"Оскільки Росія посилює атаки на цивільне населення України, у майбутньому можна очікувати подібних операцій і проти Закарпаття, яке досі залишалося відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню", - зазначила вона.