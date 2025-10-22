Угорщина знову відмовиться підтримувати Україну на саміті ЄС, - ЗМІ

Декларацію саміту Євросоюзу щодо України, який відбудеться 23-24 жовтня, підтримають 26 держав-членів. Висновки схвалити знову не планує Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чернетку документа, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода .

Кілька дипломатів, обізнаних з підготовкою заходу, підтвердили наміри Угорщини не схвалювати висновки саміту ЄС.

У них вказуються плани європейських країн щодо надання Україні "регулярної та передбачуваної фінансової підтримки в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами та союзниками".

Лідери країн-членів ЄС закличуть Єврокомісію представити конкретні пропозиції щодо використання залишків грошей, які пов'язані із заблокованими активами Росії, "відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права".

Зазначається, що використання цих коштів має підкріплюватись "належною солідарністю та розподілом ризиків з боку ЄС".

Угорщина виступає проти надання Києву репараційного кредиту за рахунок заморожених активів країни-агресорки. Згода країни для цього рішення не потрібна, проте в результаті фінансові гарантії для Бельгії, яка є утримувачем активів, розділять між собою менше європейських держав.

З березня цього року Угорщина не підтримує "українську частину" висновків саміту Євросоюзу із засудженням російської агресії та закликами РФ до серйозних переговорів. За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, така позиція зумовлена іншим "стратегічним підходом" до війни в Україні.

На саміті, який відбувся 6 березня 2025 року, Орбан заблокував розділ про Україну через "різкі формулювання" про "підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" та "мир через силу".