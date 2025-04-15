Угорщина не зможе заблокувати: ЄС підготував план відмови від нафти і газу з Росії

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну у 2022 році, однак "дорожньої карти" того, як це зробити, поки що не було.

Джерела в ЄС повідомили агентству Reuters, що затримки з підготовкою плану були частково спричинені невизначеністю із запланованими президентом США Дональдом Трампом тарифами, оскільки торгівля енергоносіями може стати фактором торговельних перемовин між ЄС і США.

Хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року, ЄС торік збільшив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), і 2024 року блок, як і раніше, отримував 19% від загального обсягу постачань газу і СПГ з Росії.

На відміну від нафти, ЄС не ввів санкції на імпорт російського газу. Повна відмова від російського газу означатиме збільшення закупівель ЄС у постачальників, включно зі США.

ЄС заявив, що розгляне можливість закупівлі більшої кількості СПГ у США, а Трамп заявив, що продаж більшої кількості енергоносіїв до Європи стане ключовим напрямком зусиль його адміністрації щодо усунення торгового дефіциту з ЄС.

Американський СПГ допоміг закрити російський дефіцит поставок до Європи під час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США були третім за величиною постачальником газу в Європу після Росії та провідного постачальника Норвегії.

План ЄС

План включатиме варіанти скорочення імпорту російських енергоносіїв. За інформацією джерел Bloomberg, Європейська комісія, можливо, порекомендує використовувати торгові інструменти, як-от квоти або тарифи.

Хоча санкції проти російського газу теоретично були б найсильнішим правовим інструментом для припинення імпорту, ЄС досі не пропонував такий захід, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки на тлі опозиції з боку Угорщини та Словаччини. Тарифи, однак, можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю.

"Російський трубопровідний газ буде складно повернути в Європу з огляду на політичну протидію, а також юридичні та технічні проблеми", - сказав Джеймс Водделл, керівник європейського газового напряму та глобального ЗПГ у консалтинговій компанії Energy Aspects Ltd.