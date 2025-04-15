Венгрия не сможет заблокировать: ЕС подготовил план отказа от нефти и газа из России

ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году, однако "дорожной карты" того, как это сделать, пока не было.

Источники в ЕС сообщили агентству Reuters, что задержки с подготовкой плана были частично вызваны неопределенностью с запланированными президентом США Дональдом Трампом тарифами, поскольку торговля энергоносителями может стать фактором торговых переговоров между ЕС и США.

Хотя поставки российского трубопроводного газа резко сократились с 2022 года, ЕС в прошлом году увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), и в 2024 году блок по-прежнему получал 19% от общего объема поставок газа и СПГ из России.

В отличие от нефти, ЕС не ввел санкции на импорт российского газа. Полный отказ от российского газа будет означать увеличение закупок ЕС у поставщиков, включая США.

ЕС заявил, что рассмотрит возможность закупки большего количества СПГ у США, а Трамп заявил, что продажа большего количества энергоносителей в Европу станет ключевым направлением усилий его администрации по устранению торгового дефицита с ЕС.

Американский СПГ помог закрыть российский дефицит поставок в Европу во время энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году США были третьим по величине поставщиком газа в Европу после России и ведущего поставщика Норвегии.

План ЕС

План будет включат варианты сокращения импорта российских энергоносителей. По информации источников Bloomberg, Европейская комиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или тарифы.

Хотя санкции против российского газа теоретически были бы самым сильным правовым инструментом для прекращения импорта, ЕС до сих пор не предлагал такую меру, поскольку она не получила бы необходимой единогласной поддержки на фоне оппозиции со стороны Венгрии и Словакии. Тарифы, однако, могут быть приняты квалифицированным большинством.

"Российский трубопроводный газ будет сложно вернуть в Европу, учитывая политическое противодействие, а также юридические и технические проблемы", - сказал Джеймс Уодделл, руководитель европейского газового направления и глобального СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.