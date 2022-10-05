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Угорщина заявила, що стеля цін ЄС на російську нафту не застосовуватиметься до трубопроводів

Фото: Обмеження цін на російську нафту не торкнеться трубопроводів постачання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обмеження цін на російську нафту, запропоноване в рамках восьмого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, не поширюватиметься на трубопровідні постачання, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Угорщина, яка найбільш активно критикувала санкції проти Росії до ЄС, значною мірою залежить від постачання російської нафти та російського газу, що імпортуються трубопроводами.

ЄС працює над восьмим пакетом санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Останні заходи включають кроки щодо встановлення верхньої межі цін на російську сиру нафту, що продається у всьому світі.

Росія скоротила постачання газу до Європи після лютневого вторгнення в Україну.

З того часу ЄС ухвалив надзвичайні закони для заповнення сховищ газу, скорочення попиту на газ, які стануть обов'язковими в умовах дефіциту пропозиції, та податки на непередбачуваний прибуток енергокомпаній для збирання грошей, щоб допомогти споживачам з оплатою рахунків.

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